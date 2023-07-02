Половина предприятий в Шебекино вернулась к работе после обстрелов ВСУ Гладков: более половины предприятий в Шебекино вернулись к работе после обстрелов ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Более 50% крупных и средних предприятий в Шебекинском городском округ Белгородской области вернулись к работе после многочисленных обстрелов со стороны ВСУ, заявил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что с 3 июля также частично возобновит работу фабрика по производству макаронных изделий. По словам главы региона, Шебекино постепенно возвращается к прежней жизни.

Возвращаются к своей привычной работе предприятия Шебекинского округа, более половины крупных и средних предприятий уже приступило к работе. С завтрашнего дня, с 3 июля, приступит к работе фабрика, производящая знаменитые шебекинские макароны. Начнут работать первые линии, это порядка трети от численности состава, работающего на данном предприятии. Будут выпускать одну тонну макарон в час, — написал Гладков.

Также он рассказал, что шебекинские коммунальные службы восстановили 65 многоквартирных домов и 62 частных домовладения после обстрелов. Гладков подчеркнул, что приоритетной задачей является восстановление теплового контура разрушенного жилья к 1 августа.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ резко сократили интенсивность обстрелов региона. По его словам, 26 июня украинские силы нанесли семь ударов по Шебекинскому городскому округу области, днем ранее был зафиксирован запуск 91 снаряда.

До этого Гладков заявлял, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над селом Долгое Валуйского городского округа.

25 июня белгородский губернатор сообщал, что в Шебекино произошла атака на промышленное предприятие с помощью беспилотника. По его словам, дрон сбросил бомбу, после чего произошел пожар. Гладков подчеркнул, что в результате атаки пострадавших не было.