Гладков рассказал, кто спас жизнь краснояружскому чиновнику при взрыве авто Гладков: водитель скотовоза спас жизнь краснояружскому чиновнику при взрыве авто

Фото: t.me/vvgladkov

Водитель скотовоза Нуриддин Агалиев спас жизнь замглавы администрации Краснояружского района Белгородской области Игорю Бородаенко, когда в автомобиле с чиновниками прогремел взрыв 13 декабря, рассказал в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, Агалиев находился на заднем сиденье в той же машине во время инцидента.

Мужчина не растерялся, наложил жгуты и остановил кровотечение. Руководитель региона уточнил, что эту историю ему рассказала глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко, которая также находилась в салоне автомобиля в это время.

Галина Владимировна рассказала, что Нуриддин Шовкатович, находившийся на заднем сиденье автомобиля, своими решительными действиями спас жизнь Игорю Васильевичу. Не растерялся в стрессовой ситуации, быстро принял решение, срезал ремни безопасности и наложил жгуты, остановив сильнейшее кровотечение (аптечку разбросало от взрыва). Благодаря его действиям человек остался жив. Нуриддин Шовкатович — настоящий герой, — написал губернатор.

Гладков отмечает, что состояние Бородаенко пока тяжелое. Врачи собрали консилиум, внесли изменения в лечение. Сейчас он находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Пащенко получила перелом стопы и ранение мягких тканей головы, была в экстренном порядке прооперирована. Сейчас ее состояние удовлетворительное, врачи продолжают оказывать помощь.

Что касается Агалиева, то его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытыми травмами органов грудной клетки и брюшной полости. Хирургической помощи ему не понадобилось. Сейчас его состояние также оценивается как удовлетворительное, он находится в отделении под наблюдением врачей и получает консервативное лечение.

«УАЗ-Патриот», в котором находились чиновники, подорвался на мине. Ранее сообщалось, что в результате происшествия Бородаенко оторвало ноги.