Гладков раскрыл, сколько раз ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки Гладков: ВСУ выпустили 143 боеприпаса по Белгородской области за сутки

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины за сутки атаковали шесть районов Белгородской области, а также Шебекинский городской округ и город Белгород, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, всего за сутки было выпущено свыше 140 боеприпасов, больше всего ударов пришлось на Шебекино. Как отметил глава региона, погибших и пострадавших в результате ударов нет.

По словам Гладкова, ВСУ за сутки выпустили по шести районам и двум городам 143 снаряда. Регион атаковали не менее 49 беспилотников, с них было сброшено три взрывных устройства. За отчетный день повреждения выявлены в трех квартирах, 19 частных домах, 25 автомобилях, двух административных зданиях, храме и двух складских помещениях, отметил он.

Также, как сообщил губернатор, в Белгородском районе повреждены линии электропередачи, произошло отключение электричества в селах Петровка, Красный Октябрь и Новая Наумовка, хуторах Валковском и Церковном и частично поселка Октябрьский. Тем временем в селах Солохи и Орловка временно отсутствует связь. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны.

Данные по снарядам, выпущенным по Белгороду, Гладков не привел. Он указал, что их успешно отразила система ПВО.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате дежурными средствами ПВО одной управляемой ракеты «Нептун-МД» и двух беспилотников, выпущенных со стороны Украины по Белгородской области. По данным военных, ВСУ пытались атаковать регион в промежуток с 09:30 по 10:30 мск.