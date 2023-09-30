Гладков: ПВО сбила вражеские цели на подлете к Белгороду

Фото: Минобороны России

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, на подлете к городу были сбиты воздушные цели. Минобороны России информацию не комментировало.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбиты воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Ранее украинские войска обстреляли приграничные районы Курской области. По словам губернатора, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частное предприятие в деревне Гирьи Беловского района. В результате атаки повреждения получило само здание и несколько единиц техники. Кроме того, ВСУ обстреляли села Гуево и Плехово в Суджанском районе. При атаке никто не пострадал, обошлось без разрушений.

До этого сообщалось, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Украинский снаряд попал в крышу жилого дома на улице Михайловского из-за чего обрушилось перекрытие, люди оказались под завалами. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска вели огонь из артиллерии калибра 155 мм.