Гладков раскрыл детали эвакуации из Шебекино Гладков: крупнейший пункт временного размещения в Белгороде заполняется шебекинцами

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что самый крупный пункт временного размещения в Белгороде постепенно заполняется эвакуированными из Шебекино жителями. По его словам, вновь прибывших отправляют в свободные ПВР.

Самый крупный городской ПВР постепенно заполняется, поэтому всех прибывающих шебекинцев организованно отправляем в свободные ПВР, где их регистрируют и обеспечивают всем необходимым, — написал Гладков.

Губернатор добавил, что тем жителям, которые самостоятельно разместились у родственников и знакомых, регистрация в ПВР сегодня не требуется.

Вы сможете это сделать в течение суток. Прямо сейчас это делать не обязательно, — заявил Гладков.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Шебекино загорелся пятиэтажный дом после попадания снаряда. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли город снарядами ракетного комплекса «Град».

До этого Telegram-канал «112» сообщил, что в Шебекино под обстрел ВСУ попал пассажирский автобус. По информации канала, в салоне находились люди, которых эвакуировали из опасных зон. Минобороны России и меcтные власти не комментировали эту информацию.