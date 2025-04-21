Гладков призвал расследовать инцидент с подрывом ребенка на мине

Фото: kremlin.ru

Вячеслав Гладков

Следствие выяснит причины и обстоятельства того, как ребенок получил множественные травмы в результате взрыва мины «Колокольчик» в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, мальчик будет отправлен на лечение в федеральный центр.

Отмечается, что ребенок находится в тяжелом состоянии. В детской областной клинической больнице ему уже была проведена операция.

Как мина попала в дом, зачем хозяева оставили ее дома, почему родители разрешили ребенку взять ее в руки — уверен, выяснит следствие, — написал Гладков.

20 апреля стало известно, что в Белгородской области 12-летний мальчик пострадал в результате детонации мины. «Колокольчик» семье мальчика подарили несколько месяцев назад, заверив, что она обезврежена.

До этого 10-летний мальчик подорвался на мине «Колокольчик» в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области. Ребенок скончался на месте. Гладков принес соболезнования родным погибшего ребенка.

В начале апреля стало известно, что в Шебекинском округе на мине подорвался работавший в поле трактор. По словам главы региона, тракторист получил осколочное ранение предплечья и множественные ранения лица.