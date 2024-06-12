Гладков предупредил белгородцев о минах с сейсмодатчиками Гладков: украинские военные разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В приграничной зоне Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали разбрасывать противопехотные мины с сейсмодатчиками, заявил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, такого в регионе раньше не видели, поэтому надо проявить особенную осторожность — не приближаться к подозрительным предметам и сразу сообщать о них в специальные службы.

Еще одна сложная опасность, которую мы до этого не видели: противник в приграничной зоне разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками, — сказал он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Вооруженные силы Украины атаковали жилые кварталы Белгорода с применением реактивной системы залпового огня HIMARS через несколько часов после слов госсекретаря США Энтони Блинкена о разрешении на удары американским оружием по территории РФ. Запад надеется избежать ответственности за атаки на РФ враньем и лицемерием, но это ему не удастся, констатировала дипломат.

До этого стало известно, что первым американским оружием, которым украинская армия ударила по российской территории после разрешения США, стали РСЗО HIMARS. Атака произошла вечером 31 мая. Ракеты были нацелены на объекты в Белгородской области. В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X, что это «долгожданный шаг».