Гладков привел уточненные данные по погибшим из-за атаки ВСУ Гладков: в результате атаки ВСУ в Борисовском районе погибли семь мирных жителей

Фото: МО Украины

По уточненной информации, в результате воздушной атаки дронов Вооруженных сил Украины в Борисовском районе Белгородской области погибли семь мирных жителей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он принес соболезнования жителям в связи с трагедией.

Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата для всех нас… Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль и два автобуса, перевозивших сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белогорье» на работу, утром 6 мая. Инцидент произошел в районе села Березовка в Борисовском районе Белгородской области. Власти региона информировали о шести погибших и 35 пострадавших, среди которых двое детей.

Позднее стало известно, что число пострадавших в результате атаки дронами Белгородской области со стороны Украины увеличилось до 42 человек. Трое из них — дети.

Кроме того, ВСУ атаковали два КамАЗа в районе села Щетиновка в Белгородской области, заявлял Вячеслав Гладков. По его словам, одно транспортное средство полностью сгорело. Атака осуществлялась FPV-дронами, никто из жителей не пострадал.