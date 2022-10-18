Гладков: при обстреле железнодорожной станции пострадал белгородец

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что при обстреле железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района был ранен мужчина. Глава региона также отметил, что повреждена контактная сеть ж/д путей. Движение поездов временно приостановлено.

Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал он.

Гладков ранее сообщил, что в Шебекинском городском округе мужчина подорвался на мине. Белгородец выжил, но потерял ступню.

16 октября регион подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. По словам губернатора, число пострадавших составило четыре человека. Гладков добавил, что вместе со своим заместителем и главой района обошел все дома, которые получили повреждения в результате обстрелов, и побеседовал с их собственниками. В ближайшее время начнутся ремонтные работы.