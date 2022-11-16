Гладков показал разрушения в Валуйках после обстрелов

Фото: Министерство обороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры разрушений в Валуйках Белгородской области. Накануне город подвергся обстрелам. По словам главы региона, в результате атаки различные повреждения получили 41 квартира и семь автомобилей. Власти продолжают организовывать подомовые обходы с целью выяснения характера разрушений в каждом индивидуальном случае.

Подомовой обход показал, что в результате вчерашнего обстрела ВСУ ущерб различной степени тяжести нанесен 41 квартире и 7 машинам. Также повреждения зафиксированы в школе искусств, музее, здании МФЦ и пожарной части. Где-то выбиты окна, где-то повреждены крыша и фасады. Сегодня сотрудники администрации округа завершат подомовой обход и зафиксируют все разрушения, — поделился Гладков.

Накануне Гладков сообщил, что система ПВО сбила ракету «Точка-У» над Валуйками в Белгородской области, в результате чего есть один погибший и одна пострадавшая. По его словам, женщина получила осколочные ранения нижних конечностей, ее госпитализировали.

До этого Гладков заявил, что в результате обстрелов 15 ноября города Шебекино Белгородской области погибли два человека. По его словам, три человека получили ранения. Позднее стало известно, что число погибших в результате обстрела Шебекино выросло до трех человек. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что в больнице умерла женщина, получившая осколочные ранения.