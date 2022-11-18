Гладков показал разрушения после обстрела ВСУ поселка под Белгородом Гладков показал разрушения после обстрела белгородского поселка Устинка

Фото: vvgladkov/t.me

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с последствиями обстрелов ВСУ села Устинка. Известно, что в результате атаки украинских военных на мирные домовладения погиб 80-летний дедушка, в момент прилета снаряда пенсионер находился во дворе дома. Ряд строений также получил серьезные повреждения.

В результате подомового обхода зафиксированы разрушения в шести домовладениях.

Накануне Гладков сообщил о том, что под минометный обстрел попало приграничное село в Шебекинском городском округе. Обошлось без пострадавших, в двух домовладениях выбиты окна. Также получила повреждения линия электропередачи.

Кроме того, он рассказал, что в результате обстрелов 17 ноября города Шебекино Белгородской области пострадала женщина, бригада скорой помощи госпитализировала ее в тяжелом состоянии. По словам главы региона, снаряды «Града» попали в частный дом. Утром очевидцы сообщили о громких хлопках.