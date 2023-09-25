Гладков показал последствия обстрела поселка Уразово Гладков: два человека пострадали при обстреле села в Курской области

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Под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. По его данным, два человека пострадали: у одной женщины легкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь им оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

25 сентября стало известно, что система ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Атака была предотвращена примерно в 09:00 по московскому времени. О предотвращении атаки в Telegram написал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что БПЛА был сбит в Грайворонском городском округе.

Ранее глава региона сообщал об атаке украинского беспилотника на поселок Новый в Волоконовском районе. По словам губернатора, дрон сбросил взрывное устройство на грузовой автомобиль, в результате чего пострадал его водитель. Мужчина получил осколочные ранения и легкую контузию. После оказания медпомощи его отпустили домой на амбулаторное лечение. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого губернатор рассказал, что украинские военные обстреляли хутор Валковский Белгородского района. По его словам, в результате удара в одном частном доме были выбиты стекла, также повреждена крыша сарая. Пострадавших нет.