Гладков показал последствия двух ударов по Белгороду и Белгородскому району

Фото: МО Украины

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале показал кадры последствий от ударов по административному центру и Белгородскому району беспилотниками самолетного типа. В результате двух атак никто из местных жителей не пострадал, но дома получили повреждения.

Отмечается, что в Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. В результате этого в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон. Кроме того, на территории детского сада осколками посечены кровля и стены летнего павильона. Также поврежден один автомобиль.

Еще один украинский дрон упал на тротуаре возле жилого дома. В результате происшествия никто не пострадал, осколками посечены забор и тротуар на территории частного домовладения.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что жителям Белгорода станет еще тяжелее после того, как США назвали его законной военной целью. Он ответил на слова представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера о том, что в городе якобы нет гражданских лиц. По мнению Коца, американцы в привычной для себя манере решили «стереть в бетонную пыль» населенный пункт, в котором проживают 330 тысяч человек.