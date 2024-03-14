Гладков показал фотографии последствий атаки ВСУ на Белгород

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале фотографии последствий украинской атаки на регион. Он уточнил, что всего удалось сбить 10 воздушных целей. В результате взрыва был поврежден автомобиль, в котором находилась женщина. Она скончалась на месте.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, — сообщил Гладков.

Губернатор уточнил, что повреждения получили несколько квартир в восьми домах, три частных домовладения, а также три хозпостройки. По предварительной информации, пострадали 13 автомобилей граждан.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ различные повреждения выявлены в частных домовладениях и МКД на трех улицах поселка Беловское, — добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что город Грайворон и Грайворонский округ находятся под обстрелом. Жителей призвали спуститься в укрытия. Telegram-канал Baza при этом опубликовал фотографии взрывов в Белгороде. По его информации, очевидцы сообщили о громких звуках в центре и в районе вокзала.