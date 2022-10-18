Гладков: под Белгородом обстреляли село Старый Хутор

Фото: t.me/vvgladkov

В Валуйском городском округе Белгородской области под обстрел попало село Старый Хутор, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что никто из жителей не пострадал. По сведениям губернатора, повреждена линия электропередач, село обесточено.

В Валуйском городском округе под обстрел попало село Старый Хутор. Никто из жителей не пострадал. Осколками снаряда посечены несколько фасадов и окон частных домовладений. Также повреждена линия электропередач, село обесточено, — написал Гладков.

18 октября губернатор Белгородской области сообщил о минометном обстреле нескольких сел в регионе. Он уточнил, что удары пришлись по населенным пунктам Мокрая Орловка и Глотово. В результате обстрелов пострадал один человек.

Ранее в это же день он сообщил, что при обстреле железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района был ранен мужчина. Глава региона также отметил, что повреждена контактная сеть ж/д путей. Движение поездов было временно приостановлено, к вечеру его восстановили.