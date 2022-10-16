Гладков: под Белгородом мужчина наступил на мину Губернатор Гладков: белгородцу оторвало ступню после того, как он наступил на мину

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Шебекинском городском округе мужчина подорвался на мине. Белгородец выжил, но потерял ступню.

В Шебекинском городском округе мужчина наступил на мину, в результате чего ему оторвало ступню. Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал глава региона.

Он также призвал местных жителей воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.

Гладков ранее сообщил, что количество пострадавших в регионе при утренних обстрелах ВСУ увеличилось до четырех. По его словам, контузию получил пожилой мужчина. Он добавил, что вместе со своим заместителем и главой района обошел все дома, которые получили повреждения в результате обстрелов, и побеседовал с их собственниками. В ближайшее время начнутся ремонтные работы.

Регион подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ 16 октября. Сначала было известно о двух пострадавших, позднее их число возросло до трех. Двое из них были госпитализированы с осколочными ранениями.