Гладков опроверг проникновение диверсантов в Белгородскую область

Фото: kremlin.ru

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опроверг информацию о проникновении в регион украинской диверсионно-разведывательной группы. По его словам, в Грайворонском городском округе нет пострадавших, эвакуация в Шебекинском районе не проводится.

Началась массированная информационная атака на Белгородскую область, призывающая к панике среди населения на фоне обстрела Грайворонского района. Еще раз повторюсь, в Грайворонском районе ни один мирный житель не пострадал, нет ни раненых, ни убитых. Сейчас, вижу, идет распространение массированной информации с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского городского округа. Это вранье. Этого нет, — сказал губернатор.

Гладков уточнил, что всю оперативную достоверную информацию до жителей будет доносить сам губернатор. Он подчеркнул, что находится на рабочем месте и будет решать все возникающие проблемы.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российские силы вступили в ожесточенный бой с украинской ДРГ на границе Белгородской области у деревни Дроновка в Грайворонском городском округе. По информации канала, с обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечены несколько дронов.