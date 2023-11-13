Гладков опроверг информацию о проникновении ДРГ в Белгородскую область

Фото: t.me/vvgladkov

Вячеслав Гладков

Информация о попытке проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область не соответствует действительности, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, в Шебекинском районе были ликвидированы военнослужащие ВСУ, передвигавшиеся на автомобиле с литерой Z.

Еще одна фейковая информация, — заявил Гладков на совещании, трансляция которого организована на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Опубликованное в Сети видео с автомобилем диверсантов ранее вызвало сомнения у местных жителей. На кадрах был виден горящий УАЗ, который стоял посреди елового леса. По словам жителей округа, в Шебекинском районе нет таких лесов. Авторы фейковой видеозаписи остаются неизвестными.

Глава Белгородской области ранее заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ в небе над регионом. По его словам, в результате падения дрона никто не пострадал, на место крушения выехали сотрудники оперативных служб. В Министерстве обороны РФ обвинили Киев в попытке совершения террористической атаки по российским объектам.