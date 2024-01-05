Гладков объявил о ракетной угрозе в Белгороде

Фото: t.me/vvgladkov

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ракетной угрозе. В своем Telegram-канале он обратился к жителям Белгорода с просьбой вернуться в свои дома и не подходить к окнам.

В Белгороде есть угроза ракетной опасности. Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. В случае получения сигнала «ракетная опасность» спуститесь в укрытия, — написал Гладков.

ВСУ ранее также обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Гладков сообщал, что при атаке пострадал один человек — охранник одного из промышленных предприятий. Помимо этого, частично повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались несколько центральных улиц.

Из-за сложной оперативной обстановки, вызванной обстрелами ВСУ, в Белгородской области школьные каникулы могут продлить до 19 января. По словам Гладкова, окончательное решение будет принято 8 января в ходе заседания оперативного штаба.

1 января ВСУ три раза за день обстреляли поселок Красное Шебекинского округа в Белгородской области. Всего было выпущено три снаряда, один из которых попал в частный жилой дом. В этот момент там находился ребенок, который чудом выжил.