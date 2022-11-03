Гладков: несколько десятков человек временно покинули Белгородскую область

Фото: t.me/vvgladkov

Порядка 56 человек, в том числе 32 ребенка, временно покинули Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, переселенцы вместе с медицинскими работниками и представителями районов уехали в Тульскую область.

Сегодня утром в Тульскую область отправились два автобуса с жителями нашей области, которые приняли решение временно покинуть регион. Это порядка 56 человек, из них 32 ребенка. Также в автобусах находятся сопровождающие — медработники и представители районов, — написал Гладков.

Губернатор поблагодарил своего тульского коллегу Алексея Дюмина за поддержку и готовность принять жителей Белгородской области. Гладков отметил, что сейчас находится в командировке в Москве, поэтому не смог лично проводить жителей. Однако он обещал приехать в Тульскую область и посмотреть, как они разместились.

В ПВР Тульской области их встретит мой заместитель Андрей Викторович Милехин, поможет с размещением и решением оперативных вопросов. Очень надеюсь, что вынужденное отсутствие жителей нашей области продлится недолго и они в скором времени вернутся в свои дома, — подытожил Гладков.

Ранее Гладков заявил, что жители потенциально опасных зон города Шебекино были переселены в добровольном порядке во временный пункт размещения вблизи Старого Оскола. Также он рассказал об остановке работы центрального рынка и нескольких магазинов в регионе. По мнению губернатора, это поможет снизить количество людей, находящихся в одном месте, и тем самым сократить количество жертв при возможных обстрелах.

В свою очередь глава Подмосковья Андрей Воробьев предложил компенсировать арендную плату за жилье переехавшим в Подмосковье жителям Белгородской области. Он предложил обсудить программу с самими жителями, чтобы понять, насколько она востребована.