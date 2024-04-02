Гладков назвал число вывезенных из Белгородской области детей Гладков: из Белгородской области вывезли почти восемь тысяч детей

Фото: Правительство Белгородской области/ТАСС

Почти восемь тысяч детей из приграничных районов Белгородской области уже вывезли в другие субъекты России, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице «ВКонтакте». По его словам, часть школьников также отправят в Татарстан, Северную Осетию — Аланию и Омскую область.

Обстановка продолжает оставаться напряженной, продолжаем отправлять наших детей. Вчера в Анапу, Тулу и Ульяновск приехали наши дети. Их уже почти восемь тысяч находятся за пределами Белгородской области, — написал Гладков.

Он поблагодарил коллег-губернаторов за оказанную детям помощь в трудной ситуации. Гладков добавил, что получает множество положительных отзывов в связи с организацией различных программ на местах и оперативной реакцией на проблемы.

Глава Белгородской области до этого сообщал о планах вывезти в другие субъекты РФ около девяти тысяч детей. Причиной стали обстрелы региона со стороны Украины. Первоначально планируется разместить несовершеннолетних на три недели, однако при необходимости сроки могут продлить до лета.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что в результате обстрела города со стороны ВСУ вечером 1 апреля повреждения получили многоэтажный дом и торговый центр. Он добавил, что за сутки повреждены не менее 82 квартир в 23 многоэтажках.