Гладков назвал число погибших при обстреле Белгородской области Гладков: два жителя Грайворона погибли под обстрелами ВСУ из РСЗО

Вооруженные силы на протяжении дня обстреливали город Грайворон, в результате их действий погибли два мужчины, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Еще два человека серьезно ранены: у мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза.

К большому горю, в Грайвороне погибли два мирных жителя — мужчины на момент прилета снарядов находились на улице. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. <...> По предварительным данным, ранены два человека, — рассказал глава региона.

Ранее стало известно, что пять жителей Белгородской области погибли за сутки в результате атак со стороны ВСУ. Поселок Горьковский Грайворонского городского округа был атакован дроном-камикадзе. Один местный житель скончался, еще двое получили ранения.

Губернатор Курской области Роман Старовойт 20 марта сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Противник атаковал его несколько раз за утро. Часть снарядов прилетела в район местного промышленного предприятия.