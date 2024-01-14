Гладков назвал число детей, эвакуированных из Белгородской области Гладков: за пределы Белгородской области выехали более двух тысяч детей

Фото: t.me/vvgladkov

За пределы Белгородской области выехали более двух тысяч детей, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал родителей не беспокоиться за детей, подчеркнув, что им оказывается вся необходимая помощь, в том числе медицинская.

Благодарю еще раз коллег-губернаторов, которые отнеслись к детям как к своим. Сейчас более двух тысяч детей размещено за пределами Белгородской области, — отметил Гладков.

Ранее жительница Белгорода Мария Мокшина рассказала, что люди в региональной столице опасаются выходить на улицу, в том числе по бытовым вопросам, и обстановка в целом складывается напряженная. При этом, по ее словам, массово город никто не покидает, все рассчитывают на лучшее.

Между тем торговые центры Белгорода сократили время работы и стали закрываться в 20:00. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что на ближайшем заседании оперативного штаба требования о работе зафиксируют. Он также сообщил, что автобусные остановки в районе Харьковская Гора в Белгороде обложат бетонными блоками и мешками с песком. По мнению губернатора, это должно помочь защитить от обстрелов горожан, пользующихся общественным транспортом.