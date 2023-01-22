Гладков: над Белгородом сработала система ПВО

Фото: MOD Russia / Twitter.com / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Глава региона отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время, по его словам, оперативные службы уточняют «последствия на земле».

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле, — написал Гладков.

Под обстрел ВСУ ранее также попало село Вязовое Краснояружского района. Губернатор добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

Ранее военкор, член Совета по правам человека Александр Коц отреагировал на публикацию российскими Telegram-каналами видеокадров, на которых, предположительно, происходит установка систем ПВО в Москве, выразив мнение, что это является «положительным сигналом». Он указал, что власти «осознают все риски» и готовятся к ним заранее.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о размещении зенитно-ракетного комплекса на крыше здания Минобороны и подчеркнул, что за всей информацией следует обращаться в военное ведомство, которое несет ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности. Минобороны РФ не комментировало опубликованные фото и видео.