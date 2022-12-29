Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

Фото: t.me/vvgladkov

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет, однако один из фрагментов сбитой ракеты упал на развязку автодороги Комсомольский — Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую быстро потушили сотрудники оперативных служб.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию, — сказано в сообщении.

24 декабря в селе Щетиновка Белгородской области 14-летний подросток наступил на взрывоопасный предмет, в результате чего произошла его детонация. Юноша получил тяжелые ранения: у него повреждена стопа, также он получил травму лица. Гладков призвал родителей тщательнее следить за своими детьми, поскольку детское любопытство может привести к трагедии.

18 декабря в ходе обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадали 60 квартир и 32 автомобиля. Также в ходе обстрела повреждены два частных дома, были составлены акты о повреждениях. В результате обстрела региона погиб житель Тамбова, который работал в подрядной организации на строительстве цеха птицефабрики. В связи с обстрелами в Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 5 января.