Гладков: два человека пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода

Фото: t.me/vvgladkov

Два человека пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Всего, по его словам, над Белгородом и Белгородским районом сбито семь снарядов системы залпового огня. Информация о последствиях на земле уточняется.

По предварительным данным, в Белгороде пострадали два человека. У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер. <...> У второго мужчины посечено лицо осколками от стекла, — сообщил глава региона.

В результате обстрелов в Белгороде повреждены 23 квартиры в семи многоквартирных домах, есть прилет на территорию школьного стадиона. В Белгородском районе различные повреждения зафиксированы в нескольких квартирах одного многоквартирного дома, пяти частных жилых домах и двух зданиях торговых центров. Также повреждено восемь машин.

Ранее в Сети появились кадры утреннего обстрела Белгорода. На одном из видео можно увидеть балкон с выбитым остеклением. При этом на фоне виднеются столбы дыма, на другом — горящий автомобиль. Т

До этого Гладков сообщил, что жителей села Козинка Белгородской области вывезли на фоне серьезных разрушений из-за обстрелов ВСУ. Он добавил, что ущерб будет оценен, когда позволит оперативная обстановка.