Гладков: число раненных из-за обстрелов под Белгородом выросло до трех

Фото: Соцсети

Число пострадавших в Белгородской области в результате утренних обстрелов со стороны ВСУ увеличилось до трех, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, двое мужчин с осколочными ранениями уже госпитализированы, еще одной женщине была оказана помощь на месте.

В результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте. Встретился с семьей пострадавших мужчин. Обязательно заеду к ним, — написал Гладков.

Губернатор выехал на место происшествия и пообщался с местными жителями. По его словам, незначительные повреждения получили несколько домов, автомобилей и заборов в зоне обстрела. Гладков пообещал, что в ближайшее время начнутся восстановительные работы.

Ранее Гладков сообщил, что регион подвергся очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Тогда было известно о двух пострадавших в результате атаки.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Белгороде был зафиксирован прилет ракеты в районе аэропорта. По данным источника, местные жители сообщали о громких хлопках. Очевидцы предположили, что в городе работает противовоздушная оборона. Министерство обороны России не комментировало информацию.

Как пишет Telegram-канал Baza, сотрудники регионального МВД были подняты по тревоге. По информации канала, в городе продолжаются взрывы. Baza отмечает, что в результате обстрела в некоторых многоэтажных домах выбиты стекла. Кроме того, в Сети появились, предположительно, фото обломков ракет.