Гирлянда убила ребенка в преддверии его второго дня рождения В Красноуфимске ребенок получил смертельный удар током от гирлянды

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Почти годовалый малыш скончался в городе Красноуфимске в Свердловской области во время игры с праздничной гирляндой, сообщает Telegram-канал Baza. Через два дня ребенку должен был исполниться год.

Трагедия произошла 14 декабря, когда мальчик играл в своей комнате, украшенной яркими гирляндами. Дома с ним была мать. В какой-то момент ребенок потянулся за проводом и вырвал его из розетки, после чего получил удар током. Мать в этот момент была на кухне. Когда она вернулась, то увидела своего ребенка без сознания и сразу же позвонила в скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть малыша.

Ранее в Новокузнецке ребенок погиб от удара током, взяв в рот провод от включенного в розетку зарядного устройства. Полуторагодовалый мальчик находился в спальне родителей, играл и получил смертельный удар. Зарядный провод был магнитным, отец заказал его на маркетплейсе. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Школьница из Красноярского края ранее погибла в ванне от удара током, случайно уронив в воду мобильный телефон. Смартфон был подключен к зарядному устройству. Тело ребенка без признаков жизни было обнаружено ее родственниками. По факту происшествия была организована проверка.