Гирлянда на елке стала причиной смерти братьев-близнецов и их бабушки Пожар в Омской области унес жизни двухлетних братьев-близнецов и их бабушки

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Пожар произошел в частном доме в поселке Береговой Омской области, сообщил СУ СК по региону. В результате происшествия погибли три человека — два двухлетних брата-близнеца и их бабушка. Всего в доме проживали пять детей и двое взрослых. Мать несовершеннолетних успела спасти дочь, два других сына отсутствовали. Причиной возгорания могла стать электрическая гирлянда.

Возгорание заметила 38-летняя мать детей, которая с 4-летней дочерью выбежала из дома, а бабушка с двухлетними мальчиками-близнецами остались в дальней комнате. Мать детей из-за быстрого распространения огня не смогла вернуться в дом за другими детьми. Во время пожара погибли двое мальчиков-близнецов и их бабушка. В момент трагедии 14-летний сын был в школе, старший сын также отсутствовал, — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжает работать следственная группа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось о пожаре в «Леруа Мерлен» на юге Санкт-Петербурга. Причиной происшествия могла стать воспламенившаяся гирлянда. Украшение находилось под потолком, поэтому сотрудники не смогли самостоятельно справиться с тушением огня.