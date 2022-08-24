Гинеколог рассказала, как пандемия повлияла на рождаемость в Подмосковье Гинеколог Краснопольская: из-за пандемии в Подмосковье случился бум рождаемости

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Пандемия коронавируса в Подмосковье проявилась настоящим «бумом рождаемости», заявила в интервью РИАМО заведующая дневным стационаром отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией МОНИИАГ Ирина Краснопольская. Специалист также добавила: чтобы не знать проблем с репродуктивным здоровьем, женщинам противопоказано садиться на жесткие диеты, но и переедать им также не стоит.

Она (пандемия. — NEWS.ru) проявилась настоящим бумом рождаемости, и это прекрасно! Ни с чем не сравнимое наслаждение — видеть, как спешат по территории МОНИИАГа папеньки с безумными глазами и охапками цветов, как трепетно выносят они на улицу маленькие кулечки, — поделилась врач.

Краснопольская добавила, что после родов многие девушки в погоне за красивой фигурой часто идут на безумные физические нагрузки, в том числе поднимают штангу. Такое занятие чревато подъемом внутрибрюшного давления и недержанием, предупредила гинеколог. Специалист считает, что женщина в принципе не должна поднимать вес больше пяти килограммов.

Акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян ранее заявила, что первый триместр для беременных женщин считается самым критичным, недели с седьмой по девятую являются очень ответственными, потому что это самое начало становления эмбриона и формирования плода. По ее словам, раннее обращение к врачу на этом этапе является основополагающим для дальнейшего протекания беременности.