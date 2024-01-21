Гинцбург: регионы получат более 294 тыс. доз обновленного «Спутника лайт»

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Более 294 тысяч флаконов обновленной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» были отправлены в российские регионы. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, передает ТАСС.

Все, что было запрошено, успешно отгружено — 294 тысячи 750 флаконов, — заявил Гинцбург.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что после новогодних праздников возрастает показатель заболеваемости инфекциями, в том числе COVID-19, поскольку люди выходят на работу и начинают активно обмениваться вирусами. Она подчеркнула, что в первых числах января уровень заболеваемости среди россиян снизился более чем в 1,5 раза.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок посоветовал больше гулять, чтобы защитить организм от заболеваний во время всплеска инфекций. Специалист подчеркнул, что при этом важно избегать переохлаждений, чтобы не ослабить иммунную систему и не столкнуться с обострениями хронических заболеваний.

Врач-педиатр Евгений Тимаков сообщил, что в России рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 у детей ожидается в середине января. Он отметил, что в период каникул произойдет стабилизация эпидемиологической ситуации. При этом Тимаков не исключил локальные вспышки заболеваемости в дни школьных каникул. Он пояснил, что это происходит в том числе из-за того, что родители приводят заболевших детей в общественные места.