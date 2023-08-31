Гимнастка барнаульского цирка сорвалась с высоты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гимнастка сорвалась с высоты и упала на арену барнаульского цирка, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, девушка находится в больнице, врачи диагностировали у нее перелом руки и сотрясение мозга. Артистка не смогла удержать ленту во время выполнения сложного акробатического номера и сорвалась на глазах у зрителей.

На кадрах видно, как на арену тут же выбегает врач и пытается помочь гимнастке.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку.

В конце июля французский блогер-экстремал Реми Лучиди, также известный как «Энигма», умер в возрасте 30 лет, сорвавшись с 68-этажного небоскреба Tregunter в Гонконге. Сотрудники охраны пытались остановить его на 40-м этаже, однако им не удалось предотвратить трагедию. Лучиди неоднократно покорял небоскребы без какой-либо страховки. Он решил повторить свой трюк, забравшись на 220-метровый небоскреб.

До этого в Москве с высоты упал рабочий, занимавшийся ремонтом фасада одного из домов на юго-востоке российской столицы. Он находился в строительной люльке. Пострадавший был доставлен в больницу, где он скончался от полученных травм.