Контрабанду леса из РФ на 130 млн рублей задержали на границе с Китаем

В Иркутской области таможня возбудила уголовное дело о контрабанде леса в Китай на сумму более 130 миллионов рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В Иркутской области по материалам проверки Братской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму свыше 130 млн рублей. Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью, учредителем которого является гражданин КНР, легализованы незаконно заготовленные лесоматериалы, — сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что юрлицо обманным путём внесло недостоверные сведения о происхождении древесины в базу данных Единой государственной автоматизированной информационной системы по учёту древесины и сделок с ней.

Кадры заготовленного леса опубликовали «Известия» на своём Telegram-канале.

Известно, что в 2019–2020 годах компания незаконно экспортировала в Китай 9,7 тысячи кубометров древесины. Владельцу компании грозит тюремный срок от трёх до семи лет лишения свободы, а также штраф в размере одного миллиона рублей.

Ранее стало известно, что из-за лесных пожаров в Сибири в атмосферу попало рекордное количество углекислого газа, а очаги стихии грозят стать самыми масштабными за всю историю мировых наблюдений. Учёные уверены, что выгорание десятков тысяч гектаров леса отразится даже на таянии арктических льдов и поспособствует уничтожению тайги.