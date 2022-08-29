Гигантский ядовитый гриб из Турции обнаружили в Ленобласти

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Жительница Петербурга обнаружила гигантские ядовитые грибы из Турции в Ленобласти и поделилась фотографиями находки в Сети. Грибник Николай Будник сообщил, что данный вид распространен на юге, а в северных краях его почти не встретить. В беседе с «Невскими Новостями» он отметил, что редкий гриб может вызвать легкое отравление или галлюцинации, поэтому его лучше обойти стороной.

Гриб считается ядовитым. <...> Такие размеры абсолютно нормальны для этого вида. Не более того. Вызывает легкие отравления, могут в редких случаях галлюцинации возникнуть, но тут даже не из-за токсичности гриба, а из-за особенности конкретного человека. Удивительно, конечно, что его нашли у нас на севере, — прокомментировал специалист.

Будник предупредил, что в сосновых лесах России иногда встречается маленький гриб Гимнопил, который неопытный грибник может спутать с летним опенком. По его словам, он является слабоядовитым, тем не менее, с ним «лучше не связываться».

Миколог Михаил Вишневский ранее заверил, что пожары в Рязанской области практически не повлияют на урожай и качество грибов в Московском регионе. Он подчеркнул, что пострадать могут лишь чувствительные к загазованности грибы, которые почти никто не собирает. Специалист отметил, что лесные пожары могут повлиять на плодоношение грибов только при регулярном загрязнении.