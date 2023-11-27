Гигантская волна утянула девушку под колеса автомобиля в Широкой Балке Крупная волна сбила женщину с ног во время урагана в Широкой Балке

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Шторм в Сочи

Гигантская волна сбила с ног девушку во время шторма в Широкой Балке под Новороссийском и утянула ее под автомобиль, сообщает Telegram-канал SHOT. Очевидцы быстро достали женщину из-под колес и поставили на ноги. Жительница не пострадала.

В настоящее время дорога в село перекрыта. Сильнейший ветер разрушил конструкции на пляжах, море вынесло обломки на проезжую часть. Точной информации о разрушениях пока нет. На местах работают сотрудники МЧС.

Ранее метеорологи спрогнозировали волны высотой до восьми метров на побережье городов Анапа, Геленджик, Новороссийск и в Туапсинском районе. Ураган наблюдается и в других южных городах: сильный ветер в Сочи привел к локальным нарушениям электроснабжения на некоторых улицах. Также дерево раздавило автобусную остановку, из-под крыши которой чудом успели разбежаться местные жители. Позднее еще несколько рухнувших деревьев перекрыли железнодорожные пути, из-за чего поезда в настоящее время отправляются с задержками.

В Крыму наблюдается аналогичная ситуация — уже шесть человек пострадали во время шторма. Экстренные службы сообщили, что двое из них были госпитализированы, четверо получили амбулаторную помощь. Жителей Евпатории эвакуируют из затопленных домов.