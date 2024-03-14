Гигантская ледяная глыба чуть не убила двух казанцев Mash: в центре Казани огромный кусок льда упал на автомобиль с людьми

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Огромная ледяная глыба рухнула на крышу припаркованного автомобиля LADA Kalina в центре Казани, когда в салоне находились парень с девушкой, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Согласно его сведениям, горожане сели в машину буквально за пару минут до падения льда и снега с крыши.

Как отметил канал, инцидент произошел на улице Профсоюзной. На опубликованных кадрах видно, что упавший с крыши лед повредил дорожное ограждение. Кроме того, глыба погнула дверь машины. Жители Казани уверены, что если бы они сели в автомобиль на пару минут позже, они бы погибли.

По информации канала, ответственность за нечищеную крышу перекладывают друг на друга сауна, находящаяся в доме, и соседняя организация. Стороны утверждают, что своевременно убирали снег.

Ранее Следственный комитет России по Красноярскому краю сообщил о падении льда на 17-летнюю девушку на Свободном проспекте в Красноярске. Пострадавшая сама вызвала скорую помощь, ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Девушка была госпитализирована.

До этого СМИ сообщали, что в Химках на улице Московской с крыши дома сошла огромная снежная лавина. Под завалами могли оказаться несколько человек.