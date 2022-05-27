Гидрометцентр предупредил россиян об опасной погоде в пятницу Гидрометцентр: опасная погода ожидает ряд регионов РФ в пятницу

Фото Bodo Marks/dpa/Global Look Press

В ряде регионов Центрального и Уральского федеральных округов, а также в Республике Татарстан ожидаются сильные дожди и ветер. Ненастье накроет регионы в пятницу, 27 мая. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Интенсивные дожди, грозы и сильный ветер на большой части европейской территории 27 мая: во Владимирской, Московской, Рязанской, Калужской, Тульская областях, — рассказал он.

Вильфанд также подчеркнул, что очень неблагоприятно будет в пятницу в Татарстане. где прогнозируются сильные дожди, град и ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

Аналогичная погода, но с порывами ветра до 25-28 метров секунду, будет в Свердловской и Курганской областях. В этих регионах объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. В регионе за ночь может выпасть до 60% месячной нормы осадков.