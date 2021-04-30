Гидрометцентр: 1 мая в Москве и Подмосковье будет сильный ливень

https://static.news.ru/photo/e5cabee8-aa10-11eb-842e-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Гидрометцентр сообщил, что на первомай в Москве и Подмосковье пройдёт сильный дождь. Это актуально и для других областей Центрального федерального округа.

Так, например в Смоленской области пройдёт дождь, ожидается гроза и даже град. В Твери сильный дождь с грозами. В Ивановской области дождь, гроза и ветер 15-20 метров в секунду. Так что москвичам, которые соберутся на дачи на майские праздники нужно запастись резиновыми сапогами, зонтиками и плащами.

Температура в столице в субботу будет около 10-12 градусов тепла и ветер до 6-11 метров в секунду. Ночью с 1 на 2 мая она опустится до 1-3 градусов. И в воскресенье Московский регион ждёт приятная тёплая погода: переменная облачность, без осадков, ветер 2- 7 метров в секунду, сказано на сайте ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru, дачников предупредили, что в связи с майскими праздниками, во время которых многие их них захотят устроить шашлыки, МЧС будет тщательнее проверять соблюдение противопожарных правил. В Подмосковье, например, спасатели предупредили о профилактических рейдах.

Уточняется, что открытый огонь должен быть удалён от широколиственного леса на 30 метров, а от хвойного — на 100 метров. Также запрещён костёр при ветре, скорость которого выше пяти метров в секунду.