Гидролог перечислил регионы России, которым угрожает дефицит воды Гидролог Болгов спрогнозировал дефицит воды в Крыму, Калмыкии и на Нижнем Дону

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Развитие промышленного производства и транспорта может вызвать дефицит воды в ряде регионов России, рассказал в беседе с НСН гидролог, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов. По его словам, с нехваткой водных ресурсов в промышленных масштабах могут столкнуться Крым, республика Калмыкия, Ставропольский край и район Нижнего Дона.

Это регионы с напряженным водохозяйственным балансом. Хватает воды на первую необходимость, а дальше при развитии промышленности нужно принимать меры, — подчеркнул ученый.

По его словам, в советское время была создана мощная гидрологическая система, однако в перечисленных регионах она работает на пределе своих возможностей. Между тем, на Дону есть необходимость расширить транспортную систему, и для этого понадобится много воды. Эксперт также рассказал, что климатические особенности ряда регионов не позволяют «копить» воду в больших гидроузлах, так как случаются и периоды многоводья.

Климат у нас такой, что периодически засушливые периоды, а потом наоборот многоводье. Поэтому большие гидроузлы построить нельзя, потому что мы просто затопим все, — объяснил гидролог.

Ранее доктор технических наук, член Общественного совета Минэнерго России Владимир Тетельмин рассказал, что восстановить Каховскую ГЭС можно за год, если этому не будут мешать обстрелы со стороны ВСУ с правого берега Днепра. По его словам, грунтовая плотина станции, разрушенной обстрелом в июне этого года, не пострадала, а основная часть работ необходима для восстановления бетонной части плотины.