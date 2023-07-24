Гидроцикл пролетел через толпу в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники заплыва X-Waters, проходившего в Нижнем Новгороде, пострадали в результате действий водителя гидроцикла, сообщает Telegram-канал Baza. Неизвестный мужчина пролетел через толпу на высокой скорости. По предварительным данным, в результате инцидента никто серьезных травм не получил, некоторые нижегородцы пожаловались на ссадины.

Гонщик зацепил мои ноги, отбил пятку на правой ноге и оставил ссадину на икре левой ноги, — рассказал один из участников заплыва.

Участников заплыва на Волге сопровождали катера организаторов, однако им не удалось помешать гонщику. За мужчиной устроили погоню, однако поймать его так и не удалось. В настоящее время сотрудники полиции ищут злоумышленника, чтобы установить его личность и мотивы.

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