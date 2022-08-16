«Гибкий дедушка» рассказал, как в 88 лет чувствовать себя на 30 Пенсионер-гимнаст Иванов: чтобы сохранить молодость, нужно отказаться от вредных привычек

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Владимир Иванов

В свои 88 лет новосибирский пенсионер Владимир Иванов чувствует себя на 30, он выполняет любые гимнастические упражнения: садится на шпагат, стоит на голове и складывается пополам. Чтобы сохранить молодость и быть здоровым в старости, нужно отказаться от вредных привычек, чаще ходить пешком и бегать по утрам, а также правильно питаться, рассказал он в беседе с «КП-Новосибирск».

Иванов начал заниматься растяжкой в 45 лет, после выхода на пенсию. Теперь он каждый день занимается спортом, по 2 минуты сидит в ледяной ванне, регулярно играет в большой теннис и чувствует себя отлично.

Я научился стоять на голове, легко дотягиваюсь до носков, делаю березку. Чувствую себя на 30 лет. И не важно, что написано в паспорте, — заявил пенсионер.

Пенсионер-гимнаст мечтает съездить на передачу к Елене Малышевой, чтобы показать, какие здоровые духом люди живут в Сибири. Он также хотел бы организовать соревнования для таких же спортивных пенсионеров.

Ранее россиянам рассказали, как сделать работу по саду полезной для здоровья. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселёва сообщила, что работу в огороде можно назвать «агро-фитнесом», однако нагрузки достаточно однотипные, поэтому иногда следует делать растяжку и дышать свежим воздухом. Она также порекомендовала периодически отвлекаться от работы по саду и гулять.