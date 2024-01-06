ГИБДД Свердловской области перекроет дороги в случае плохой уборки снега

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ГИБДД Свердловской области обратило внимание на некачественную уборку дорог в Екатеринбурге и регионе, а также пригрозила собственникам таких участков перекрытием движения до тех пор, пока те не приведут в порядок территорию. В инспекции отметили, что уже несколько недель наблюдаются «зимняя скользкость» на проезжей части и тротуарах, остановках общественного транспорта. Из-за плохой уборки снега полосы движения сузились, что ограничивает видимость и для водителей, и для пешеходов.

Дорожные службы не справляются с возложенными на них задачами, в связи с чем участникам движения приходится передвигаться в стрессовом состоянии, испытывая трудности, попадать в аварийные ситуации. Госавтоинспекция как надзорный орган предупреждает собственников дорог, что будут приняты меры по ограничению движения общественного и грузового транспорта в Екатеринбурге на всех участках дорог, а также в других городах области, — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Накануне Нового года на выезде из Екатеринбурга в сторону Перми на заваленной снегом трассе образовалась автомобильная пробка, в которой водители и пассажиры простояли более 17 часов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации, когда людям не было оказано никакой помощи. В заторе скопились сотни автомобилей, у части граждан закончились запасы питьевой воды и заряды мобильных телефонов.

До этого в Свердловской области автобус врезался в остановку с людьми. Причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия: задняя часть автобуса увязла в рыхлом снегу, из-за чего водитель увеличил скорость и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала 76-летняя женщина.