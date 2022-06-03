ГИБДД проведет рейды 4–5 июня в ряде регионов России ГИБДД проведет рейды 4 и 5 июня в разных регионах России в поисках нарушителей правил дорожного движения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ГИБДД проведет рейды 4 и 5 июня в разных регионах страны в поисках нарушителей правил дорожного движения. Как сообщает «Газета.Ru», сотрудники Госавтоинспекции будут уделять особое внимание таким нарушениям, как езда в пьяном виде, выезд на встречную полосу, несоблюдение правил перевозки детей и управление машиной без водительских прав.

В частности, власти Воронежской области будут проводить мероприятия на крупных федеральных трассах, где на текущий момент складывается самая сложная обстановка с аварийностью.

В Ивановской области будет организовано мероприятие под названием «Контроль трезвости». Оно распространится также на Тверскую, Тамбовскую, Самарскую области, Республику Коми, Красноярск и Киров.

Пьяных водителей будут также задерживать в Вологодской области, где проходит рейд под названием «Нетрезвый водитель». Он начался уже в пятницу, 3 июня, и продлится до 13 июня. В Республике Ингушетия пройдет мероприятие, призванное решить другую проблему — несоблюдение правил тонировки стекол.

В ГИБДД Кемеровской области займутся теми, кто выезжает на встречную полосу и нарушает правила обгона. Рейд «Встречная полоса» будет проходить с 6 по 18 июня.

Ранее в столичной Госавтоинспекции рассказали, что москвичка забыла в такси грудного ребенка. Женщина оставила люльку с малышом в салоне машины, а водитель этого не заметил. Он уже поехал к следующему клиенту, но вовремя спохватился, вернулся и отдал ребенка матери.