ГИБДД Новосибирской области перешла на усиленный режим работы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГИБДД Новосибирской области переходит на усиленный режим работы, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. Причиной этого стала высокая аварийность на дорогах в регионе. Известно, что за 2022 год в Новосибирской области произошло более 1700 ДТП, в которых погибло 194 человека.

По результатам 10 месяцев 2022 года на территории Новосибирской области было зарегистрировано более 1700 дорожно-транспортных происшествий, при которых 194 человека погибли и более 2100 получили травмы различной степени тяжести, — сообщили в управлении ГИБДД.

Ведомство планирует увеличить плотность нарядов ДПС для выявления и пресечения нарушений правил дорожного движения. Уточняется, что изменение затронет каждый район Новосибирской области. В ГИБДД также призвали участников дорожного движения соблюдать установленные ПДД и помнить о безопасности на дорогах.

Пожилая женщина ранее погибла в результате ДТП с участием инспектора ГИБДД в Сарове, еще две пострадали. Выяснилось, что автомобиль сотрудника Госавтоинспекции проехал на красный сигнал светофора. По факту инцидента проводится проверка. У автомобиля были включены проблесковые маячки и специальный сигнал, однако это не спасло его от столкновения с машиной KIA, которая ехала на зеленый сигнал светофора.