Сотрудники ГИБДД начали останавливать фуры, идущие из Крыма

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Водители грузовиков сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции останавливают фуры, идущие из Крыма в направлении Крымского моста, передает РИА Новости. Один из них рассказал, что большегрузы скапливаются на больших стоянках и АЗС. Он добавил, что не знает, как выехать за пределы полуострова.

Фуры, которые едут из Крыма в сторону моста и Керчи, останавливают сотрудники ГИБДД, — сказал один из водителей.

Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета.

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к владельцам отелей и руководителям санаториев из-за ЧП на Крымском мосту, попросив их продлить проживание туристов, у которых закончилось время пребывания. Он подчеркнул, что все затраты компенсируют власти полуострова. Аксенов добавил, что порядок компенсации озвучат в понедельник.