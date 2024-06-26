Герою России вынесли вердикт за убийство девушки в ЛНР Героя России Магасумова приговорили к 11 годам за убийство в ЛНР

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Военный суд ЛНР приговорил к 11 годам колонии строгого режима заместителя командира 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, Героя России Ирека Магасумова, сообщил его адвокат Константин Елфимов. По его словам, которые приводит «Коммерсант», фигуранта признали виновным по статьям об убийстве и хулиганстве.

Также суд лишил Магасумова звания Героя России, но сохранил звание подполковника. Сам осужденный вину не признал, решается вопрос об обжаловании приговора, уточнил Елфимов.

Убийство было совершено в Луганске 11 августа 2023 года, спустя девять дней после вручения подполковнику медали «Золотая звезда» Героя России в Георгиевском зале Кремля. 18-летняя погибшая отмечала с военным и его товарищами получение награды в луганском кафе «Панорама». ЧП произошло в момент, когда офицер дал девушке пострелять из служебного оружия по бутылкам на земле.

В ноябре Следственный комитет назначил 12 экспертиз по делу офицера, в том числе медико-криминалистическую, баллистическую и психолого-психиатрическую. Защита настаивала, что выстрел случайно произвел сослуживец Магасумова, когда проверял патроны в пистолете, а сам обвиняемый несколькими минутами ранее покинул место инцидента.