Герой России насмерть разбился в лобовом столкновении URA.RU: под Екатеринбургом в аварии насмерть разбился Герой России Бушмелев

Фото: ГИБДД Свердловской области

В Свердловской области в аварии на участке Екатеринбург — Серов погибли два водителя легковушек, сообщает региональное УГИБДД. Однин из погибших, который был за рулем отечественной машины, — 44-летний Герой России Евгений Бушмелев, пишет URA.RU.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении маневра обгон, в нарушение ПДД, не убедился в безопасности, вследствие чего допустил столкновение с двигающейся навстречу автомашиной ВАЗ. В результате ДТП оба водителя погибли на месте. Еще три пассажира ВАЗ доставлены в больницу, в настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь, — сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители проводят проверку произошедшего. Они также призвали автовладельцев быть аккуратнее при самых опасных маневрах — выездах на встречную полосу.

Как утверждает URA.RU, за рулем ВАЗ находился Бушмелев, который с сентября 1999 года участвовал в боях второй чеченской войны. После этого указом президента ему было присвоено звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда». Мужчина был призван на службу во внутренние войска МВД РФ в 1998 году.

Ранее лобовое столкновение с участием двух иномарок произошло в Воронежской области. По предварительной информации, один из водителей неаккуратно развернулся при попытке перестроиться, после чего столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем. В результате происшествия пострадали пять человек.