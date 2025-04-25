Героическая эвакуация бойцов и удар по храму: новости СВО на утро 25 апреля

Фото: Станислав Красильников/ РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Российские военнослужащие 60-го отдельного мотострелкового батальона героически эвакуировали раненых сослуживцев, пройдя с ними 10 километров, рассказал один из бойцов. По его словам, ситуацию усложняли погодные условия в виде густого тумана.

Он добавил, что раненых приходилось нести на своих спинах. Далее военных забирали в больницу. Некоторые солдаты имели тяжелые осколочные ранения. Так, один из них не мог видеть из-за ранения глаза, другой не передвигался из-за поврежденных ног. Сейчас раненые находятся в госпитале. Они проходят курс лечения и восстановления.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 24 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Стармер раскрыл сроки окончания горячего конфликта на Украине

Прекращение огня на Украине может быть достигнуто к лету этого года, надеется премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он заявил, что сейчас мировое сообщество прилагает все усилия для перемирия.

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Кроме того, Стармер обратил внимание на невозможность движения Европы без Соединенных Штатов. По его словам, несмотря на разногласия между сторонами из-за Украины, нужно работать вместе в сфере безопасности.

Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Кир Стармер

По заводу с западной техникой нанесен удар

Российские военные нанесли удары по цехам завода имени Малышева в Харькове, написал в Telegram-канале координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, там хранилось много западной техники. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По его словам, также уничтожен цех по ремонту дул пушек и по работе со стволами. Лебедев уточнил, что там делали точную обработку дула.

Ивановскую область атаковали беспилотники

В Шуе упали обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба правительства Ивановской области. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Предварительно, пострадавших зафиксировано не было. В населенном пункте все еще сохраняется режим опасности дронов. Сведений о разрушениях на земле не поступало.

Фото: Социальные сети ВС Украины

ВСУ уничтожили храмовый комплекс в Белгородской области

Вооруженные силы Украины варварски атаковали и полностью уничтожили храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его мнению, удар по одному их самых святых мест в пасхальную неделю был нанесен целенаправленно.

Гладков поблагодарил сотрудников МЧС, бойцов подразделения «Орлан» и добровольцев пожарной дружины за попытку спасти святыню от пожара. Он подчеркнул, что противник будет обязательно повержен.

Силы ПВО сбили семь дронов за 50 минут над двумя регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за 50 минут, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Атакам Вооруженных сил Украины подверглись территории Республики Крым и Белгородской области.

Работа систем ПВО была зафиксирована в период с 21:40 до 22:30 по московскому времени. Пять беспилотников были ликвидированы над Крымом, два дрона — над Белгородской областью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стало известно о возможном изменении планов Британии по Украине

Вполне вероятно, что Британия откажется от отправки войск на Украину, пишет газета The Times со ссылкой на источники. Официальный Лондон смущают высокие риски этой операции.

Источник зарубежного СМИ, участвовавший в обсуждениях «коалиции желающих», также указал на нехватку сил Соединенного Королевства для выполнения этой задачи. По словам инсайдера, вместо тысяч солдат Британия сосредоточится на восстановлении и перевооружении украинской армии.

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