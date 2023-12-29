Герасимов наградил отличившихся при освобождении Марьинки солдат

Фото: Минобороны РФ

Начальник Генштаба армии России Валерий Герасимов вручил в зоне проведения спецоперации государственные награды бойцам, отличившимся при взятии Марьинки, сообщает пресс-служба Минобороны. В частности, ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки получили бойцы 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады.

Я вас всех поздравляю с этими наградами, желаю вам дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой. Успехов вам, — сказал Герасимов.

Ранее танкисты группировки войск «Запад» получили боевые государственные награды. Минобороны России уточнило, что военнослужащие отличились в рамках выполнения задач на Купянском направлении. Госнаграды в виде Георгиевских крестов IV степени, медалей «За отвагу» и медалей Суворова вручены личному составу на передовых позициях командиром танкового батальона, после церемонии военнослужащие вернулись на места дислокации.

До этого российские связисты-десантники разместили мобильный комплект спутниковой связи у передовых позиций. В Минобороны рассказали, что действия военнослужащих обеспечили устойчивое управление штурмовыми группами при взятии опорных пунктов ВСУ на Артемовском направлении. Также сообщалось, что за сутки группировка войск «Юг» сбила 10 беспилотников Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, в районе Горловки, Марьинки и Победы.