Генштаб ВСУ сообщил о вынужденном перемещении войск под Волчанском Генштаб ВСУ сообщил о переходе войск на «более выгодные позиции» под Волчанском

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины были вынуждены переместиться на «более выгодные позиции» в районах Лукьянцев и Волчанска в Харьковской области, сообщил в официальном Telegram-канале Генштаб ВСУ. Смена дислокации произошла на отдельных участках.

Вследствие огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции, — говорится в публикации украинского Генштаба.

Минобороны РФ 14 мая информировало, что российская армия взяла под контроль село Бугроватка в Харьковской области и продвинулась вглубь обороны противника. Всего за сутки на этом участке фронта ВСУ потеряли до 135 военнослужащих и девять единиц техники. Кроме того, российские военные отразили атаку украинских штурмовых групп в районе Старицы.

Вооруженные силы России успешно наступают на Харьковском направлении в зоне спецоперации, так как ВСУ не успели там окончательно окопаться, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Эксперт уточнил, что российская армия грамотно воспользовалась ситуацией.